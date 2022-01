Drama s srečnim koncem za Tamaro, ki gre naprej

Tamara Zidanšek je po slabem začetku proti 65. igralki z lestvice WTA upravičila vlogo favoritinje in po izgubljenem prvem nizu, Nizozemka Arantxa Rus je slavila s 6:3, je Slovenka tekmici v dobrih deset minut daljšem nizu vrnila z isto mero. V odločilnem nizu je Rusova takoj izgubila svoj začetni udarec, ki ga je Konjičanka (pri vodstvu s 4:2 je imela dve priložnosti za nov »brejk«) suvereno zadržala skoraj povsem do konca dvoboja.

A nato se je zapletlo, Zidanškova je imela pri izidu 40:0 tri žogice za zmago, a ni izkoristila nobene, tekmica pa si je nato priigrala kar pet zaporednih priložnosti za odvzem servisa v podaljšani igri. Prva slovenska igralka je bila kos prvim štirim, v peto pa je Nizozemki uspelo izenačiti na 5:5. Zidanškova se je nato zbrala in si tudi sama nemudoma priigrala »break« priložnost za vodstvo s 6:5, a je pri izidu 30:40 ni izkoristila. Sledila je nova podaljšana igra, v kateri pa je Rusova tokrat takoj dokončala delo in bila le še igro oddaljena od nepričakovane zmage.

Sledi nova drama proti Watsonovi?

Odločilno 13. igro si je Zidanškova zagotovila na svoj začetni udarec, po izidu 30:30 je bila dvakrat uspešna za izenačenje na 6:6. V podaljšani igri je imela žogico najprej v rokah Nizozemka, a je Zidanškova na njen začetni udarec povedla z 1:0, nato pa z žogico v svojih rokah še na 2:0 in 3:0. Ko je Rusova vnovič izgubila točko na svoj servis, je bil dvoboj pri 0:4 praktično že odločen, Zidanškova pa ni popuščala in povišala tudi na 5:0. Rusova se je nato s tremi zaporednimi točkami uspela vrniti v igro in na svoj servis celo izenačiti na 6:6. Nato je tudi povedla s 7:6, a je Zidanškova vrnila udarec in ji odvzela servis za vodstvo 9:8, na koncu pa na svoj začetni udarec slavila epsko zmago.

Zidanškova je naredila 48 neizsiljenih napak, Rusova pa 60. V drugem kolu jo čaka Britanka Heather Watson, s katero se je nedavno merila tudi na pripravljalnem turnirju v Adelajdi. Tudi takrat je bil obračun maratonski, Slovenka pa je v podobnem slogu kot tokrat proti Rusovi slavila z 2:6, 6:2 in 7:6 (4). Watsonova je za uvod v Melbournu s 6:3, 5:7 in 6:2 ugnala Egipčanko Mayar Sherif.

Medvedjev v treh nizih, Murray po petih

Drugi oziroma po slovesu Srba Novaka Đokovića prvi nosilec turnirja, Danil Medvedjev, je bil v treh nizih boljši od Švicarja Henrija Laaksonena, ki je tekmecu sicer povzročil precej težav v zadnjem nizu. Bilo je 7:6 (3) za Rusa, ki je uvodni niz dobil s 6:1, drugega pa s 6:4. Britanski zvezdnik Andy Murray je kot posebni povabljenec po skoraj štirih urah dolgem obračunu izločil Gruzijca Nikoloza Basilašvilija, prvi niz je dobil s kar 6:1, nato drugega izgubil s 3:6, spet povedel s 6:4, po uri in 10 minut dolgem četrtem nizu pa je Basilašvili izenačil s 7:6 (5). Toda Murray se ni vdal in slavil veliko zmago v zadnjem nizu s 6:4.