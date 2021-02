Polovičen uspeh Williamsovih, Đoković zmagal po dobrih treh urah

Finalistka izpred dveh let Petra Kvitova je izpadla v drugem krogu. FOTO: Kelly Defina/Reuters



Thiem in Schwartzman napredovala, Wawrinka končal nastope

Stan Wawrinka je turnir zapustil že po drugem dvoboju. FOTO: William West/AFP

Rezultati OP Avstralije

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slamse je brez težav uvrstila v tretji krog OP Avstralije, potem ko je Srbkinjopremagala s 6:3 in 6:0.39-letna Američanka je z nasprotnico opravila v 69 minutah. Izkoristila je 4 izmed 9 break priložnosti in dosegla tudi 27 winnerjev.»V drugem nizu nisem toliko razmišljala, premlevala stvari kot v prvem, ampak le igrala. Tukaj sem zato, da se zabavam, da uživam na igrišču in zelo je super, da lahko igramo pred množicami gledalcev,« je po napredovanju povedala Serena Williams.Njena starejša sestrani bila tako uspešna, saj je proti Italijankidobila le eno igro in po 75 minutah izpadla z 1:6 in 0:6.Poslovili sta se tudi dve izmed desetih najvišje postavljenih igralk. Osma nosilka, Kanadčanka​, je izgubila proti protiiz Tajpeja s 3:6 in 2:6, izločena pa je bila tudi finalistka turnirja iz leta 2019, Čehinja, ki jo je premagala Romunkas 6:4, 1:6 in 6:1.Pri moških je bil v drugem krogu uspešen prvi igralec sveta in branilec naslova, ki pa je moral za zmago nad 64. igralcem z lestvice ATP, Američanom, garati tri ure in pol (6:3, 6:7, 7:6, 6:3).Srb na igrišču Roda Laverja ni bil suveren, saj je izkoristil le 5 izmed 14 priložnosti za odvzem servisa, naredil je tudi 37 neizsiljenih napak in 5 dvojnih napak.»Ko na določenem igrišču dosežeš veliko zmag, se na njem počutiš bolj udobno in se nanj vračaš z večjo samozavestjo. Tu se počutim tako kot v svoji dnevni sobi, le da ne sedim na kavču. Podlaga se je tukaj v zadnjih letih spremenila, mislim da je najhitrejša v zadnjih 15 letih. Zelo pomaga dobro serviranje, v nasprotnem primeru se moraš pošteno potruditi za zmago,« je povedal osemkratni zmagovalec turnirja v Melbournu.Zanesljiv je bil tudi tretjepostavljeni Avstrijec in lanski finalist, ki je brez izgubljenega niza premagal Nemcas 6:4, 6:0 in 6:2.Izmed najboljših je bil uspešen tudi osmi nosilec, Argentinec, ki je bil boljši od Francozas 6:2, 6:0 in 6:3.Svoje nastope pa je končal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Švicar, ki je po 3 urah in 59 minutah izgubil proti Madžaru(5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7).Novak Đoković (Srb/1) : Frances Tiafoe (ZDA) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2), 6:3;Marton Fucsovics (Mad) - Stanislas Wawrinka (Švi/17) 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (9);Miloš Raonić (Kan/14) - Corentin Moutet (Fra) 6:7 (1), 6:1, 6:1, 6:4;Pedro Martinez (Špa) - Emil Ruusuvuori (Fin) 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (5);Dušan Lajović (Srb/23) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:3;Dominic Thiem (Avt/3) - Dominik Köpfer (Nem) 6:4, 6:0, 6:2;Denis Shapovalov (Kan/11) - Bernard Tomic (Avs) 6:1, 6:3, 6:2;Felix Auger-Aliassime (Kan/20) - James Duckworth (Avs) 6:4, 6:1, 6:2;Aslan Karacev (Rus) - Egor Gerasimov (Blr) 6:0, 6:1, 6:0;Diego Schwartzman (Arg/8) - Alexandre Muller (Fra) 6:2, 6:0, 6:3.Hsieh Su-wei (Tpe) - Bianca Andreescu (Kan/8) 6:3, 6:2;Sara Errani (Ita) - Venus Williams (USA) 6:1, 6:0;Marketa Vondrousova (Cze/19) - Rebecca Marino (Kan) 6:1, 7:5;Sorana Cirstea (Rom) - Petra Kvitova (Češ/9) 6:4, 1:6, 6:1;Zarina Dijas (Kaz) - Bernarda Pera (ZDA) 6:4, 3:6, 6:3;Ons Jabeur (Tun/27) - Anna Karolina Schmiedlova (Svk) 6:3, 6:2;Arina Sabalenka (Blr/7) - Darja Kasatkina (Rus) 7:6 (7/5), 6:3;Ann Li (ZDA) - Alize Cornet (Fra) 6:2, 7:6 (6);Anastazija Potapova (Rus) - Timea Babos (Mad) 6:2, 6:4;Serena Williams (ZDA/10) - Nina Stojanović (Srb) 6:3, 6:0;Fiona Ferro (Fra) - Elena Ribakina (Kaz/17) 6:4, 6:4;Veronika Kudermetova (Rus/32) - Varvara Gračeva (Rus) 5:7, 6:2, 6:2.