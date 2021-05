Ekspresno slovo Hercogove in Bedeneta

Polona Hercog, na 74. mestu najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA, se je že v uvodnem krogu poslovila od turnirja v Rimu (z nagradnim skladom 1,51 milijona evrov). Svoje nastope je že končal tudi Aljaž Bedene.



Najboljši slovenski teniški igralec je v dveh nizih klonil pred Nemcem Janom Lennardom Struffom, ki je bil boljši s 6:3 in 6:1. Hercogova se je pomerila s 17. nosilko, Grkinjo Mario Sakkari, in izgubila po skoraj treh urah igre s 6:7 (6), 6:3 in 2:6.



Izkušena Štajerka, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije, je v prvem nizu proti 19. igralki sveta začela slabo in na svoj servis izgubila uvodno igro. V nadaljevanju je zaigrala bolje in izenačila rezultat v deseti igri z »breakom«, v podaljšani igri pa je bila za odtenek bolj zbrana Grkinja.



Sakkarijeva je bolje začela tudi drugi niz in povedla z 2:0, toda 30-letna Slovenka je takoj nato odvzela servis tekmici in se vrnila v igro. V sedmi igri je naredila nov »break«, povedla s 4:3 in zatem dobila tudi niz. Tudi v tretjem nizu je pet let mlajša grška tekmica v prvi igri odvzela servis Hercogovi, nato pa še v sedmi, kar je bilo dovolj za končno zmago.



Na rimskem turnirju se je danes v konkurenci dvojic predstavila tudi Andreja Klepač, ki je skupaj s Hrvatico Darijo Jurak v uvodnem dvoboju premagala ukrajinsko-romunsko navezo Nadijo Kičenok-Raluca-Ioano Olaru z 2:6, 7:5 in 10:5. V 2. krogu ju čakata boljši iz dvoboja med šestima nosilkama, Rusinjo Darjo Kasatkino in Hrvatico Petro Martić, ter Tajvankama Hao-Ching Chan in Latisho Chan.



Jutri bo med dekleti v uvodnem krogu zaigrala še Tamara Zidanšek, ki se bo spoprijela z Američanko Bernardo Pera.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: