Evropa v težavah: Auger-Aliassime ugnal Đokovića za 10. točko

Po zmagi Felixa Auger-Aliassima, ki je slavil s 6:3 in 7:6 (3) po 1:35 ure igre, je svetovna selekcija proti evropskim tekmecem povedla z 10:8, zmagala pa bo tista ekipa, ki prva osvoji 13 točk.

Novak Đoković se je v soboto na teniška igrišča po izpuščenem OP ZDA vrnil v velikem slogu in v londonski O2 Areni hitro opravil z Američanom Francesom Tiafoejem, letošnji poraženi polfinalist New Yorka bo imel priložnost za maščevanje že v nedeljo pozno popoldne, ko se bo pomeril z Grkom Stefanosom Tsitsipasom. Večerni termin je rezerviran za dvoboj Norvežana Casperja Ruuda in Američana Taylorja Fritza.

Zgodaj popoldne je bil Auger-Aliassime v tandemu z Američanom Jackom Sockom v dvojicah boljši od Italijana Mattea Berrettinija in Britanca Andyja Murrayja, bilo je 2:6, 6:3 in 10:8 v nizih.