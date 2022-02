Finale OP Avstralije pri Đokovićih: žena za Medvedjeva, sin za Nadala

Novak Đoković je v odmevnem intervjuju za BBC potrdil, da se zavoljo nastopanja na največjih turnirjih ni pripravljen cepiti proti covidu-19, potem ko je že ostal brez letošnjega OP Avstralije. V bolj lahkotnem delu intervjuja se je spominjal, kako je z ženo in sinom spremljal finalni obračun, v katerem je Španec Rafael Nadal z zmago nad Rusom Daniilom Medvedjevom spisal zgodovino in osvojil 21. naslov za grand slam.

»Žena je navijala za Medvedjeva, sin pa za Nadala, ob vsaki točki Rafe je Stefan skočil v zrak. Težko mi je bilo gledati dvoboj. Za nikogar nisem navijal, saj sem si tudi sam želel biti tam. Vseeno pa sem se zabaval,« je dejal Đoković in razkril, da je 7-letni Stefan velik privrženec Nadala. »Sprašuje me, kdaj se bova spet pomerila. Rad bi se fotografiral z njim,« je še povedal Beograjčan.

V »Đokovićevem hotelu« pripor v povprečju traja že 689 dni

Ta se je januarja znašel pod drobnogledom avstralske in svetovne javnosti med merjenjem moči z lokalnimi oblastmi, ki so mu najprej kljub nepopolni vlogi za pridobitev vizuma dovolile vstop v državo, kasneje pa ga po posredovanju državnega vrha vendarle izgnale, potem ko se je izkazalo, da ni bil cepljen, dvomi pa so se porajali tudi glede veljavnosti njegovega potrdila o prebolevnosti.

Kmalu po intervjuju Đokovića za BBC so se oglasili iz organizacije Human Rights Watch, ki spremlja spoštovanje človekovih pravic po svetu. Tokrat so ostro obsodili Avstralijo zaradi strogih pravil imigracijskega pripora, ki v povprečju zdaj traja rekordnih 689 dni. Đokovića so sicer na prostost izpustili po vsega petih dneh, v posebnem hotelu ostaja 32 ljudi.

»Ljudje tukaj že krvavo potrebujejo svobodo. To je nočna mora pri belem dnevu,« je BBC citiral 24-letnega Iranca Mehdija Alija, ki je v Avstralijo prebegnil kot 15-letnik in se v priporu nahaja že skoraj desetletje.