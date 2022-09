Grega Žemlja: Škoda, ker ne bomo igrali doma

Potem ko je moška slovenska teniška izbrana vrsta pred dnevi v Portorožu preskočila estonsko oviro, je zdaj pred njo kvalifikacijski dvoboj svetovne skupine I v Davisovem pokalu.

Kot smo poročali pred tremi dnevi, ji je žreb namenil gostovanje v Turčiji, to bo v februarju 2023. Zdaj to uradno potrjeno, kot so sporočili iz naše teniške zveze. »Škoda, ker ne igramo doma. Sicer pa je v naši ekipi precej odvisno od tega, kdo je takrat na seznamu. Do zadnjega bom težko napovedal, koga bom uvrstil v ekipo, upam pa, da se zberemo v čim boljši zasedbi in napademo zmago,« je napovedal zvezni kapetan Grega Žemlja.

Slovenija se je sicer doslej s Turčijo pomerila dvakrat. Prvič ob sploh uvodnem nastopu naše reprezentance v Davisovem pokalu, leta 1993. Takrat se je naše moštvo z Markom Porom, Blažem Trupejem in zveznim kapetanom Alešem Filipčičem veselilo zmage s 3:0. Drugič pa sta se moštvi pomerili pred štirimi leti v Portorožu, ko je bila Slovenija z Aljažem Bedenetom in Nikom Razborškom boljša s 3:2.

Zdaj je naša izbrana vrsta na 48. mestu svetovne lestvice, Turčija je 38.