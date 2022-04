Hladna prha za Novaka Đokovića

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na teniškem mastersu v Monte Carlu doživel pravo hladno prho. Že v drugem krogu je namreč št. 1 na svetovni lestvici in dvakratnega zmagovalca tega turnirja (v letih 2013 in 2015) izločil Alejandro Davidovich Fokina. Španec, ki v točkovanju ATP zaseda 46. mesto, je bil boljši s 6:3, 6:7 (5) in 6:1.

Đoković, ki se je na igrišče vrnil po 48 dneh brez dvoboja, v prvem in še zlasti v tretjem nizu nikakor ni našel želenega ritma. Naredil je preveč napak, ki jih je znal Davidovich Fokina izkoristiti. Srbski as je slabo serviral, izgubil je kar devet iger na svoj začetni udarec. Tako se ni mogel izogniti prvemu porazu v uvodnem obračunu na katerem od turnirjev po štirih letih, ko ga je v Barceloni 2018 premagal Slovak Martin Kližan.

Alejandro Davidovich Fokina se je veselil svoje največje zmage na dosedanji športni poti. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Davidovich Fokina, ki bo čez slaba dva meseca dopolnil 23 let, se je tako veselil svoje največje zmage na dosedanji športni poti. Pred tem je teniški igralec iz Malage v dveh dvobojih z Đokovićem osvojil vsega sedem iger.