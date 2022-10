Huda nevihta ustavila teniški turnir v Guadalajari

Američanka Jessica Pegula se je uvrstila v finale teniškega turnirja WTA v Guadalajari v Mehiki, potem ko je v soboto po lokalnem času premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka z 2:0 v nizih. Drugi polfinale med Grkinjo Mario Sakari in Čehinjo Marie Bouzkovo so po prvem nizu prekinili zaradi orkana Roslyn in preložili na nedeljo.

Pegula, peta igralka sveta in tretja nosilka na tem turnirju z nagradnim skladom 2.561.696 evrov, je proti 37. igralki sveta slavila s 7:6 (3) in 6:1 v dvoboju, ki je trajal eno uro in 29 minut. Nadaljnji potek turnirja je zmotila tropska nevihta Roslyn, ki se je okrepila v orkan tretje stopnje in se približuje zahodni, pacifiški obali Mehike.

Sakarijeva, šesta igralka sveta in četrta nosilka turnirja, je prvi niz proti 38. igralki sveta iz Češke dobila s 7:5, nato pa so bili organizatorji prisiljeni njun polfinalni dvoboj prekiniti.