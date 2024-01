Nemir v družini Naomi Osake, sestra je očetu zagrozila, da ga bo ubila

Nekdanja številka 1 Japonka Naomi Osaka se je po 15 mesecih vrnila v teniško karavano in se v tem obdobju ni le zdravila za duševnimi težavami, temveč je ustvarila tudi družino in je postala mati. Pred prvim letošnjim velikim slalom v Melbournu pa se je Japonka s štirimi zmagami na največjih turnirjih, od tega dveh v Melbournu, znašla v neprijetnem položaju zaradi starejše sestre Mari Osaka. Ta je očeta Leonarda Francisa, ki je haitijskega porekla, na družbenem omrežju Instagram obtožila, da je zlorabil mati Tamaki in njo.

»Želim, da veš, kako razočarana in zgrožena sem nad teboj kot očetom in človekom nasploh. Zlorabljaš me že od mladosti in še naprej čustveno nadleguješ mojo mamo, vdiraš v naš dom, čeprav imaš svojega. To javno obveščam, ker si strahopetec, ki se skriva za svojo fizično moč, s katero me lahko premagaš, in ker nismo poklicali policije. To je to. Resnično sem končala s teboj in naslednjič, ko bom videla tvoj obraz, bom poklicala policijo. To imej za grožnjo. Ne bom obžalovala, če te bodo ubili, ko se boš vrnil in mi znova grozil, da me boš pretepel,« ni izbirala besed 27-letna Naomijeva sestra in zagrozila.

»Ubila te bom, razen če ti mene prej ubiješ s pištolo kot strahopetec, kakršen si. Pojdi naprej, da vidimo, kakšen tip človeka si v resnici. Imam se za hudičevo hčer,« je še zapisala nekdanja teniška igralka, ki je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena na 280. mesto.

Njeni zapisi so sicer že izbrisani.