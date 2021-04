Hurkacz v Miamiju do premierne zmage na mastersu

Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz​ je zmagovalec turnirja serije masters v Miamiju, kjer je v finalu s 7:6 in 6:4 premagal Italijana Jannicka Sinnerja.



V finalu sta se pomerila igralca, ki še nista slavila na mastersu. Uspešnejši je bil 24-letni Hurkacz, ki je odpor tekmeca strl po uri in 43 minutah ter kot prvi Poljak zmagal na turnirju tega nivoja.



Hubert Hurkacz je odlično krenil v dvoboj, že v prvi igri odvzel servis nasprotniku in kasneje povedel s 3:0. A Sinner je hitro odgovoril z enako mero in izenačil na 3:3. Igralca sta bila poravnana tudi po desetih igrah (5:5), nato je sledil break Italijana, ki pa je v naslednji igri izgubil svojo servisno igro. V podaljšani je Hurkacz unovčil tretjo zaključno žogo in zmagal s 7:4.



Poljski igralec je tudi v drugem nizu hitro zagospodaril na igrišču in dvakrat odvzel servis Italijanu za vodstvo s 4:0. Sinner se je s tremi zaporednimi igrami približal na 3:4, zaključek pa je pripadel Hurkaczu, ki je pri vodstvu s 5:4 izkoristil prvo zaključno žogico.



»Lani sem tu preživel skoraj 6 mesecev. Spomladi in poleti sem treniral v najbolj vročem vremenu, kar mi je zelo pomagalo pri igranju na Floridi, še posebej v teh težkih pogojih, saj je veter občasno pihal z ene strani na drugo,« je po osvojitvi lovorike povedal Hurkacz.



Poljak bo zavoljo turnirske zmage na novi lestvici ATP s 37. mesta napredoval na 16. mesto.



Miami, finale ATP (2,83 milijona evrov)

Hubert Hurkacz (Pol/26) : Jannik Sinner (Ita/21) 7:6 (4), 6:4.

