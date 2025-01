Iga Šwiatek diha za ovratnik Arini Sabalenka, Veronika Erjavec pridobila 11 mest

Sinner se je utrdil na vrhu

Italijanski teniški as Jannik Sinner je z zmagoslavjem na odprtem prvenstvu Avstralije ubranil maksimalno število točk in ostaja prvi na posodobljeni lestvici ATP. Pred drugouvrščenim Nemcem Alexandrom Zverevom, od katerega je bil boljši v finalu Melbourna, ima 3695 točk naskoka. Od Slovencev je najvišje ostal Bor Artnak, ki je izgubil 23 mest in je 447. igralec sveta. Našo reprezentanco konec tedna v Velenju čaka nastop za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala proti Indoneziji. Selektor Grega Žemlja je v ekipo povabil Artnaka, Filipa Jeffa Planinška (746. ATP), Jana Kupčiča (988.), Sebastiana Dominka (1061.) in Matica Križnika (1162.).