»Enkrat je bil kar s štirimi naenkrat. On je prava žival.«

Nekdanji romunski teniški igralec Andrei Pavel je za enega od podkastov v domovini razkril pikantne podrobnosti o Maratu Safinu. Po besedah 50-letnika iz Constante, ki je bil na lestvici ATP najvišje uvrščen na 13. mestu (konec aprila 2007), je bil šest let mlajši ruski kolega v njegovem obdobju največji osvajalec ženskih src.

»Enkrat so bile pri njem doma v Miamiju kar štiri ženske naenkrat, spat pa je šel šele ob štirih ali petih zjutraj. On je prava žival,« je Marata slikovito opisal Pavel. Na vprašanje, ali je bil Safin v zvezi tudi tudi z rojakinjo Marijo Šarapovo, pa je odvrnil: »Le s kom pa ni bil skupaj? On je bil kakor Nick Kyrgios.«

Čeprav je bilo veliko govoric o številnih ljubezenskih aferah nekdanje številke 1, sam o njih nikoli ni razpredal. S svojimi spremljevalkami se tudi ni pojavljal na javnih krajih. Dolgo je prijateljeval s supermodelom Ano Druzjaka, njuno razmerje pa je bilo zelo burno, saj sta se kar trikrat razšla.