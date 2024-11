Italijanska zvezdnica po podvigu ostala brez besed

Italijanska ženska teniška reprezentanca je zmagovalka pokala Billie Jean King (BJK). V velikem finalu v Malagi so naše zahodne sosede prepričljivo odpravile Slovakinje. Lucia Bronzetti je bila s 6:2 in 6:4 boljša od Viktorie Hrunčakove, Jasmine Paolini pa je s 6:2 in 6:1 ugnala Rebecco Šramkovo.

»Vesela sem, da sem lahko tukaj in zastopam svojo državo. Lepo je, da sem zmagala, ni pa bilo lahko, saj je to vendarle finale,« je Bronzettijeva, 78. igralka z lestvice WTA, povedala po zmagi nad 159. igralko sveta. V slovaški vrsti so nato upali na preobrat v drugem dvoboju, v katerem se je Šramkova, njihova najboljša igralka v Malagi (43. z lestvice WTA), pomerila s četrto igralko sveta Jasmine Paolini.

Italijanska zvezdnica ni dovolila presenečenja. Po vsega uri in šestih minutah je priigrala zmago Italiji. »Neverjetno leto. Končati z zmago v pokalu Billie Jean King je nekaj izjemnega, težko najdem besede, da bi to opisala. Rada bi le uživala v tem trenutku. Srečna sem, da sem tukaj, da sem del te ekipe in da smo spet zmagale,« je bila nasmejana Paolinijeva.

Jasmine Paolini je potrdila zmago Italijank. FOTO: Juan Medina/Reuters

Že peta lovorika

Italijanke, ki so lani v finalu klonile proti Kanadi, so pokal Billie Jean King oziroma nekdanji pokal Fed dobile petič. Uspešne so bile uspešne še v letih 2006, 2009, 2010 in 2013. Slovakinje ostajajo pri edini zmagi iz leta 2002.

»Sanje so se uresničile. Ponosna sem na igralke, borile so se, naša pot tukaj je bila izjemna. Nikoli nismo popuščale, bile smo osredotočene na naš cilj,« pa je podvig Italije pospremila selektorka Tathiana Garbin.

Pomemben del ekipe je bila tudi veteranka Sara Errani, za katero je to pri 37 letih še četrta zmaga v tem tekmovanju. Sodelovala ni le pri prvem italijanskem slavju leta 2006. V postavo se je vrnila po petih letih premora, zdaj je po osvojenih lovorikah izenačena s Flavio Pennetta, prehitela pa je Francesco Schiavone.