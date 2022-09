Iga Šwiatek, prva Poljakinja na ameriškem vrhu

Poljakinja Iga Šwiatek je zmagovalka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je trenutno prva igralka sveta po uri in 50 minutah ugnala Tunizijko Ons Jabeur v dveh nizih s 6:2 in 7:6 (5).

Za 21-letno Šwiatekovo je to že tretja zmaga na turnirjih za grand slam in druga letos. V Parizu je bila najboljša leta 2020 in 2022. Postala je tudi prva Poljakinja z zmago na odprtem prvenstvu ZDA.

Mejnike bi lahko prestavljala tudi tekmica. V primeru zmage bi bila prva zmagovalka tega turnirja iz arabskega sveta in afriškega kontinenta.

Tunizijka, ki se bo v ponedeljek na lestvici WTA povzpela na drugo mesto, je razočarala predvsem v prvem nizu. V drugem je pri vodstvu Šwiatekove s 3:0 in 4:2 kazalo, da se bo dvoboj hitro končal, a Jabeurjeva se je še enkrat zbrala. Zanimiv finale je odločila podaljšana igra, v kateri je bila Poljakinja bolj zbrana.

Noco bo na psoredu še finale v moški konkurenci. Španec Carlos Alcaraz in Norvežan Casper Ruud se pomerila za naslov na zadnjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni, v igri pa ne bo zgolj prestižna lovorika, temveč tudi preboj na prvo mesto lestvice ATP. Alcaraz je bil pred začetkom turnirja v New Yorku tretji igralec sveta, Ruud pa sedmi.