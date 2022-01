Iščejo izgovor, da Noleta ne spustijo v deželo tam spodaj

Najboljši teniški igralec Srb Novak Đoković je obstal na letališču v Melbournu, saj nima pravilno izpolnjenega obrazca za vizo, poročajo svetovne agencije. Hkrati navajajo, da je njegova zdravstvena izjema za nastop na turnirju za grand slam v Avstraliji očitno prerasla športne okvire in postala politična zgodba.

Đoković namreč ni izpolnil pravega obrazca, namesto tistega za posebne izjeme je mejnim organom pokazal običajnega, zato ga cariniki oziroma policisti niso spustili v državo. Očitno gre za politično-pravni spor med zvezno oblastjo države Viktorija in državnimi organi Avstralije. Slednji so namreč Đokoviću pred dnevi izdali posebno zdravstveno izjemo za nastop v Melbournu, kar je sprožilo ogorčenje ne samo ljudi v Avstraliji, temveč širom sveta, saj morajo biti vsi nastopajoči na prvem grand slamu sezone cepljeni ali pa imeti posebno zdravstveno izjemo.

Prireditelji niso razkrili podlage za izdajo izjeme Đokoviću

Sklicujoč se na avstralski časnik The Age, AFP poroča, da so organi zvezne države Viktorija, katere glavno mesto je Melbourne, kontaktirali državne organe in skušajo rešiti zaplet.

Odločitev za zdravstveno izjemo je dvignila veliko prahu, ravno med potjo Đokovića v Avstralijo so se stvari še dodatno zapletle. Med drugimi sta se oglasila avstralski premier Scott Morrison, ki je omenil, »da če Đoković ne bo utemeljil svoje medicinske izjeme, bo moral s prvim letalom zapustiti državo,« ter avstralski zdravnik Stephen Parnis, nekdanji podpredsednik zdravniške zbornice v državi, ki je ocenil, da je to izjemno slabo sporočilo vsem, ki se trudijo omejiti širjenje novega koronavirusa.

Polemike je podžgalo še dejstvo, da prireditelji niso razkrili podlage za izdajo izjeme Đokoviću. Za to pod avstralskimi pravili obstaja pet možnosti: da je nekdo prebolel novi koronavirus v zadnjih šestih mesecih, da je resno bolan ali pa imel večjo operacijo, da je imel resne stranske učinke od preteklega cepljenja proti novem koronavirusu, da je v zadnjih treh mesecih imel vnetje srčne mišice, ali da zaradi duševne bolezni ob cepljenju predstavlja nevarnost sebi ali drugim.