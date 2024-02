Italijanski teniški as potrdil vrnitev v karavano in razhod z živahno lepotico

V Italiji zelo odmeva ločitev slavnega ljubezenskega para: italijanski teniški zvezdnik Matteo Berrettini se je po letu dni razšel s televizijsko voditeljico Melisso Satta, ki si služi denar tudi kot model. »To vprašanje sem že pričakoval. Z Melisso res nisva več skupaj,« je za italijanski časnik Corriere dello Sport potrdil 27-letni Rimljan.

»Kar lahko rečem, je to, da sva imela zelo lepo zvezo. Rad bi se ji zahvalil za čas, ki sva ga preživela skupaj. Kljub težavam, ki sva jih imela, je bilo najino razmerje zelo intenzivno,« je še dejal Berrettini, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen konec januarja leta 2022, ko je zasedal šesto mesto. Medtem je tudi zaradi poškodb, s katerimi se je spopadal, zdrsnil na 129. mesto. V italijanskih medijih so mu pogosto očitali, da je premalo osredotočen na športno kariero, pod nos so mu metali tudi burno zasebno življenje.

Melissa Satta ni več v zvezi z Matteom Berrettinijem. FOTO: Carl Recine/Reuters

Po slednjem slovi Melissa Satta, ki je bila med letoma 2011 in 2020 v zvezi z nekdanjim nogometašem Kevinom Princeom Boatengom; ta je nekoč zanjo izjavil, da je odvisna od seksa. To je sicer potrdila tudi sama. »Razlog za to, da je bil Kevin tako pogosto poškodovan, tiči v tem, da sva imela sedemkrat do desetkrat na teden spolne odnose. Sovražim predigro, želim si takoj priti k stvari. Raje sem zgoraj, saj imam tako nadzor nad vsem,« je brez zadržkov spregovorila Melissa.

Ali je bil to razlog za njun razhod, ni znano, jasno pa je, da se bo Berrettini po daljši odsotnosti prvič letos na teniška igrišča vrnil 12. marca na challengerju v Phoenixu.