Novak Đoković licemerec in bolan hinavec, po drami izgon iz Avstralije

V nadaljevanju preberite:

Kakšni so bili odzivi Avstralcev na izjemo, ki si jo je izposloval srbski teniški zvezdnik Novak Đoković v Avstraliji. Vsi rešujejo svoj posel, tudi prireditelji prvega teniškega turnirja sezone za veliki slam, tistega za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Namreč od 17. januarja ni enako imeti turnirja z velikim zvezdnikom Novakom Đokovićem ali brez njega. Ker Srb ni cepljeno zaščiten proti koronavirusu in sodi tudi med kritike cepljenja, na teniškem tekmovanju v zvezni državi Viktorija pa lahko nastopijo le cepljeni posamezniki in posameznice, je Đoković za Melbourne pridobil posebno zdravstveno izjemo. Toda odločitev je sprožila mnogo polemik.