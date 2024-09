Jannik Sinner razočaran in presenečen nad pritožbo protidompionške agencije

Prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner je dejal, da je razočaran in presenečen, potem ko se je Svetovna protidopinška agencija (Wada) pritožila na Mednarodnem športnem razsodišču Cas v njegovem dopinškem primeru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Wada zahteva eno do dveletno prepoved igranja za Sinnerja.

Italijanski igralec je bil marca dvakrat pozitiven na sledi prepovedanega steroida klostebola, a ga Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia) ni kaznovala s prepovedjo igranja.

Sprejela je njegovo razlago o nenamernem vnosu prepovedane snovi v telo. Kaznovan je bil zgolj z odvzemom točk za svetovno lestvico, ki jih je prejel za uvrstitev v polfinale mastersa v Indian Wellsu, kjer je bil pozitiven. Sinner je nato v začetku tega meseca osvojil turnir za velik slam v New Yorku.

Itia je sprejela njegovo razlago, da se je prepovedana snov znašla v njegovem telesu, ko je njegov fizioterapevt uporabil pršilo, ki je vsebovalo steroid, za zdravljenje ureznine, nato pa je masiral igralca.

Wada se je v četrtek pritožila na odločitev. »Stališče Wade je, da ugotovitev 'brez krivde ali malomarnosti' ni bila pravilna glede na veljavna pravila,« je zapisano v sobotni izjavi.

Wada je objavila pritožbo, ko je bil Sinner na igrišču na turnirju ATP na Kitajskem, kjer je branilec naslova v Pekingu premagal Rusa Romana Safijulina.

Sinner je dosledno zanikal zavestno uporabo dopinga in po zmagi v dvoboju dejal: »Očitno sem zelo razočaran in tudi presenečen. Imeli smo tri obravnave. Vsa tri so se zame izkazale zelo pozitivno.«

Zaradi klostebola je bila leta 2021 za dve leti suspendirana slovenska metalka kopja Martina Ratej.