Wada na CAS, zahteva strogo kazen za Sinnerja

Svetovna protidopinška agencija (WADA) je sporočila, da je vložila pritožbo na Mednarodno športno razsodišče (CAS) in zahtevala kazen za prvega teniškega igralca sveta Jannika Sinnerja. Ta je bil na dopinškem testu dvakrat pozitiven na prepovedano anabolično sredstvo, klostebol, a ga je Mednarodna agencija za teniško integriteto kršitev oprostila.

»WADA zahteva kazen prepovedi nastopanja od enega do dveh let,« je Wada zapisala v izjavi za javnost, ki jo je povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Triindvajsetletni Sinner, ki je nedavno zmagal na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, trenutno pa igra na turnirju v Pekingu, še naprej dosledno zanika krivdo. Meni, da je zdravilo vstopilo v njegov sistem, ko je na začetku leta njegov fizioterapevt za zdravljenje ureznine uporabil pršilo, ki je vsebovalo prepovedano sredstvo.

»Tudi, če je do tega prišlo zaradi malomarnosti, odločitev, da ga oprostijo kršitev, ni bila pravilna v skladu z veljavnimi pravili in mora biti kaznovan. Ne zahtevamo pa razveljavitev rezultatov, razen tistih, ki jih je že naložilo sodišče prve stopnje. Ker ta zadeva zdaj čaka na CAS, WADA trenutno ne bo dala nobenih nadaljnjih komentarjev,« so še zapisali pri Wadi.

Zaradi klostebola je bila leta 2021 za dve leti suspendirana slovenska metalka kopja Martina Ratej.