Junak Srbov je zgolj sedel v bratov avtomobil in se odpeljal

V nadaljevanju preberite:

Po enajstih dneh agonije se je Novak Đoković danes opoldne prek Dubaja vrnil iz Melbourna v Beograd, kjer ga je na letališču Nikole Tesle pričakala množica podpornikov s srbskimi zastavami in novinarjev. Vendar snidenja z vodilnim teniškim igralcem sveta in njegovih pogledov na izgon iz Avstralije niso dočakali. Mlajši brat Đorđe ga je z avtomobilom nemudoma odpeljal k družini, mama Dijana pa je potrdila, da bo njen sin nekaj dni ostal v srbski metropoli in da v tem času ne bo dajal izjav za medije. Kaj vse mu grozi po izgonu in kaj mu svetuje nemška legenda?