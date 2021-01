Juvanova kot prva nosilka kvalifikacij proti Avstralki

Organizatorji OP Avstralije so dober mesec pred začetkom tekmovanja opravili žreb kvalifikacij, ki bodo prvič v zgodovini potekale izven Avstralije. Dekleta se bodo prihodnje štiri dni merila v Dubaju, moški pa v Dohi.



V ženski konkurenci bo prva nosilka kvalifikacij Slovenka Kaja Juvan. Prva nasprotnica Ljubljančanke, ki na lestvici WTA zaseda 104. mesto, bo Avstralka Storm Sanders (283.).



Poleg Juvanove bosta v kvalifikacijah nastopila še dva Slovenca. Dalilo Jakupovič (243.) že v nedeljo čaka Slovakinja Rebecca Sramkova (203.), 32. nosilec Blaž Rola (154.) pa se bo v prvem krogu pomeril z Latvijcem Ernestsom Gulbisom (185.).



V kvalifikacijah bo nastopilo po 128 igralcev v vsaki konkurenci, na glavni turnir, ki bo potekal v Melbournu od 8. do 21. februarja, pa se bo uvrstilo po šestnajst najboljših.



V glavnem delu turnirja med posamezniki imajo pravico nastopa trije slovenski tenisači - Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene.



Udeleženci glavnega turnirja - to je približno 1270 igralcev in članov strokovnega osebja - bodo v Melbourne s čarterskimi letali prispeli naslednji teden. Vsi bodo morali prvih 14 dni preživeti v karanteni.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: