Kaja in Tamara igrali, kot bi bili v ajdovski burji

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v Beleku na turški obali uspešno začela loviti preboj v prestižno svetovno skupino. Uvodno oviro iz Gruzije je po zaslugi zmag Tamare Zidanšek ter Kaje Juvan pričakovano preskočila, danes, ob 9. uri po našem času oziroma ob 10. uri po tukajšnjem, se bo pomerila z Avstrijo, jutri bo tu pravi derbi s Hrvaško.

Naše reprezentantke so pripotovale v ta paradiž igrišč za tenis in golf ter znano zimsko pripravljalno bazo številnih nogometnih klubov – nazadnje tudi Celja, Maribora in Mure – v soboto, v ponedeljkovem dopoldnevu je bil na vrsti prvi od petih dvobojev. Prostih dni v skupini, v kateri so Slovenija, Gruzija, Avstrija, Hrvaška, Bolgarija in Švedska, ne bo, drugače je v sosednji skupini, kjer je le pet ekip (Madžarska, Srbija, Estonija, Danska in Turčija) in vsaka med njimi en dan počiva.

Preden sem se privadila na močne vetrovne sunke ob morju v Turčiji, je minilo nekaj časa. Kaja Juvan

«Ne vem, ne razumem najbolje tega sistema, a najbolj pomembno je prikazati dobro igro in nabirati točke,« nam je dejala Juvanova, ki je uspešno opravila svoje nalogo prvega dne – Gruzinko Zozijo Kardava je ugnala z 7:5, 6:1. Ni bilo povsem preprosto, zaostanek z 2:5 je ponujal skrbi. Toda močni vetrovni sunki, podobni naši ajdovski burji, so krojili dogajanje v centru teniške akademije po svoje.

Jutranja ura, sadje, baklave, ...

«Res so bile razmere zelo zahtevne. In preden sem se na ta veter privadila, je minilo nekaj časa,« nam je ob vrnitvi v hotel govorila 21-letna Ljubljančanka. Z vetrovnega igrišča je prikorakala v družbi trenerjev in Zidanškove, kot ponavadi je bila prijazna in zgovorna, obenem ni skrivala želje po večerji. »Zdaj sem pa že lačna,« je dejala in ob pozdravu odšla v prostorno jedilnico, kjer bogate izbire turških specialitet kot tudi jedi mednarodne kuhinje kar ni bilo konca. Še najbolj razkošna pa je bila neskončno dolga miza s sadjem in sladicami, tri vrste baklav so bile posebej mikavne za tiste, ki imajo radi to orientalsko zmes testa z orehi, pistacijami ali mandlji, prelito s kuhanim sladkorjem v vodi.

Tamara Zidanšek se je v Turčiji odrezala s prepričljivo uvodno zmago. FOTO: Matej Družnik/Delo

Sicer pa ta nenavaden turnir v pokalu Billie Jean King ponuja kar poseben urnik in tako razmislek o pravilnem prehranjevanju. Za teniško karavano ni ravno vsakdanje, da mora biti za nastop dneva nared že ob 10. dopoldanski uri. »Sicer mi ta ura sama po sebi ne predstavlja posebnih težav, a tu imamo poseben urnik z vstajanjem ob pol sedmih, zgodnjim zajtrkom in umirjeno pripravo na nastop,« je še poudarila naša obetavna igralka, zdaj 81. na lestvici WTA.

Predstava Tamare Zidanšek proti Mariam Bolkvadze je bila prepričljiva (6:3, 6:0), naša vodilna igralka je po dolgem času igrala na peščeni podlagi in svojo reprezentančno misijo v Turčiji za uvod opravila brez težav. »Uf, pihalo je res močno ... A ni kaj, pomembno je, da se dobro spočijem in nadaljujem po zmagoviti poti,« je dejala v pričakovanju današnjega slovenskega dvoboja z Avstrijo.

49 teniških igrišč je v Beleku, središču turškega turizma. V mestu z okolico je sicer 72.000 prebivalcev

Podoba naše reprezentance bi bila dejansko popolna, ko bi za konec zmagali še Živa Falkner in Pia Lovrič, toda po dveh urah in 17 minutah sta bili tekmici iz Gruzije v nizih boljši z 2:1. Najbolj pomembno je, da je Slovenija dobila skupno tekmo prvega dne z 2:1 in zdaj samozavestno pričakuje današnjo predstavo proti igralkam dežele s severne strani Karavank.