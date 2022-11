Kaja Juvan: Brez tenisa ne gre, tudi jutri, prvi dan počitnic, ga bom igrala

V nadaljevanju preberite:

Slovenske teniške igralke so navdušile z zmago proti favoriziranim Kitajkam. Po koncu sanjskega razpleta v Velenju smo se posebej pogovarjali z zveznim kapetanom Andrejem Kraševcem ter našima junakinjama Kajo Juvan in Nino Potočnik o odločilnih trenutkih dvodnevnega dvoboja, ekipni povezanosti, živčnosti in Ninini poškodbi ....