Kaja Juvan ima športno inteligenco kot najboljši na svetu

V nadaljevanju preberite:

Tudi to teniško leto ob prehodu iz pandemije na nekdanje raven polnih tribun je bilo posebno. Iz slovenskega zornega kota je nazadnje odmeval predvsem podvig deklet proti močnim Kitajkam v tekmovanju za pokal Billie Jean King. Z Gregorjem Krušičem, direktorjem Tenisa Slovenija, smo se ozrli k velenjskemu dogodku, odsotnosti Tamare Zidanšek, izjemni vlogi Kaje Juvan in tudi k slovenskemu moštvu, ki se realno ne more spogledovati s tako visokimi cilji kot ženska zasedba ...