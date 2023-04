Kaja Juvan in Tamara Zidanšek zapisali novo pravljično poglavje

V nadaljevanju preberite:

Naši vodilni teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta na Obali izničili velik zaostanek in priigrali Sloveniji veliki nastop na finalnem turnirju. Kaj je ob tem dejal zvezni kapetan Andrej Kraševec in kaj je napovedal pred šestimi leti? Kako se ozira k nadaljevanju Kaja Juvan in kje na Jadranskem morju bo preživela kratek dopust? Kako je ključ do uspeha videla Tamara Zidanšek?