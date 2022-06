Kaja v mraku do novega zmenka z zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Kaja Juvan je z Madžarko Dalmo Galfi do zadnjega čakala na začetek njunega dvoboja v 2. kolu Wimbledona, nato pa je 21-letna Ljubljančanka prehitela londonski mrak in še pravočasno dokončala delo proti tekmici, ki je bila zanjo usodna pred tremi leti v pokalu BJK. Z zmago 7:5 in 6:3 Juvanova ostaja v igri za svoj najboljši dosežek v karieri, a bo tekmico dobila šele v četrtek, saj Britanka Heather Watson in Kitajka Qiang Wang svojega dvoboja nista uspeli dokončati.