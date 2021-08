Kakšen teden, Klepačeva osvojila San Jose

Klepačeva in Jurakova ste se nastavljali objektivom. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

Slovenska teniška igralkaje s hrvaško soigralkoosvojila turnir WTA v San Joseju z nagradnim skladom 480.800 evrov. V finalu sta 35-letna Slovenka in dve leti starejša Hrvatica gladko, s 6:1 in 7:5 premagali prvi nosilki, brazilsko-kanadsko dvojicoZa Klepačevo in Jurakovo je bil to tretji finale letos in druga turnirska zmaga. Sredi maja sta v italijanski Parmi priznali premoč ameriški dvojici, v Bad Homburgu v Nemčiji pa sta bili konec junija v finalu boljši od ukrajinsko-romunske naveze»Kakšen teden! Hvala vsem,« je Klepačeva po zmagi zapisala na Instagramu. Minuli konec tedna je v dvojicah zmagala tudi, ki je z rusko soigralkoosvojila turnir WTA v romunskem Cluju.Pri posameznicah je zmagala Američanka. Sedma nosilka, sicer pa 36. igralka z lestvice WTA, je v finalu s 6:3, 6:7 (10) in 6:1 premagala četrto nosilko, Rusinjo. To je za 27-letno ameriško igralko druga turnirska zmaga v karieri. Do prve je prišla pred dvema tednoma v Palermu.