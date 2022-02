Kasatkina ob vprašanju o Đokoviću in Nadalu izbrala »prevaranta«

Čeprav je v velikem finalu OP Avstralije letos igral njen rojak Daniil Medvedjev, je Darja Kasatkina vsaj polovično pesti stiskala tudi za Španca Rafaela Nadala. »Všeč mi je kot oseba, zame je navdih. Nemogoče je bilo, da zanj vsaj delno ne bi navijala,« je povedala v intervjuju za Eurosport. Ostro se je lotila srbskega zvezdnika Novaka Đokovića, ki v Melbournu po odmevnem prerekanju z avstralskimi oblastmi zaradi necepljenosti na koncu ni nastopil.

»Do vseh ostalih nastopajočih ne bi bilo pošteno, da bi mu dovolili nastop. Đoković ali Nadal? Pri Đokoviću nam je vsem jasno, kako močno si želi, da bi ga ljudje imeli radi in za to je pripravljen narediti vse, a mu ne uspe. Na koncu čutiš, da nekaj ni prav. Rafa pa je takšen, kot je. Ne razbija loparjev, saj tega tudi v mladih letih ni počel, čustva izraža drugače. Le redkim so všeč ljudje, ki se pretvarjajo,« je dejala Kasatkina.

Federer se je sprijaznil, Rafa ni dopingiran

»Ko je Rafa zmagal, sem bila polna čustev. Videti človeka s 35 leti, ki je v skoraj 20 letih v tenisu preživel vse to in na koncu prišel do tukaj ... Za koga sem navijala? Uf, kako težko vprašanje! Vedno si želim, da bi bil Nadal tisti, ki bo imel največ naslovov na velikih slamih, a za nikogar nisem navijala. Zelo sem bila vesela, ko je Rafa zmagal, a menim, da bo Medvedjev osvojil še več kot le en naslov.«

O Rogerju Federerju je Kasatkina dejala, da je že pred časom sprejel, da bosta po številu naslovov mlajša izzivalca na večni lestvici končala pred njim. »Gre za neverjetnega talenta, ki me nikoli ni ujezil. Za razliko od Đokovića ... Ko igra z Rafo, postane zelo čustveno, sploh po tem, ko je bil Rafa nazadnje nemočen tudi na pesku. Kdo bi si mislil, da bo 21. naslov osvojil v Avstraliji, kjer je slavil le enkrat? To je zelo simbolično, gre namreč za Đokovićev najljubši turnir,« je nad razpletom letošnjega uvodnega velikega slama naravnost navdušena Rusinja.

Štiriindvajsetletnica iz mesta Toljati, ker domuje slovita ruska tovarna avtomobilov, tudi verjame, da so obtožbe o dopingu, vsaj ko beseda nanese na 35-letnega Nadala, izmišljene.

»V to ne verjamem. A tega ni potrebno govoriti nam, imamo organizacijo, ki nas preverja iz tedna v teden. Kar se tiče dopinga, je tenis med najbolj čistimi športi. Spominjam se leta 2018, ko sem prestala 32 kontrol, pa nisem Rafa, ki ga gotovo pogosteje preverjajo,« je še zaključila stara znanka portoroškega turnirja.