Kaja Juvan po novi zmagi še korak dlje v Avstraliji

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v tretji krog odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Dvajsetletna Ljubljančanka je napredovala po dve uri in 41 minut dolgem dvoboju, v katerem je z 2:1 v nizih premagala Egipčanko Majar Šerif. Izid v nizih je bil 3:6, 7:6 (2), 6:3 za Slovenko.



Juvanova bo prvič zaigrala v tretjem krogu katerega od turnirjev za veliki slam. Njena tekmica bo Američanka Jennifer Brady, 24. igralka sveta.



V prvem krogu so se sicer med posamezniki poslovili Aljaž Bedene ter Tamara Zidanšek in Polona Hercog.



Aljaž Bedene je sicer danes v paru s Čehom Jirijem Veselyjem zaigral v moških dvojicah Melbourna in izgubil uvodni dvoboj po ogorčenem boju, ki je trajal dve uri in 45 minut. Slovensko-češka kombinacija je bila slabša od britanske naveze Luke Bambridge/Dominic Inglot. Britanca sta slavila z izidom 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (7).

