Ker ne bo gledalcev, je Kyrgios odpovedal nastop na OI

Kontroverzni 26-letni Nick Kyrgios je imel v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav, glavni razlog za njegovo odpoved v deželi vzhajajočega sonca pa je pomanjkanje motivacije in igranje pred praznimi tribunami.



»Te odločitve nisem sprejel zlahka. Vselej sem sanjal, da zastopam avstralske barve na olimpijskih igrah in morda se mi nikoli več v življenju ne bo ponudila ta priložnost. A dovolj poznam sam sebe. Nastop na turnirjih brez gledalcev mi enostavno ne ustreza in mi nikoli ni,« je na Twitterju zapisal temperamentni Kyrgios, trenutno 60. igralec na teniški jakostni lestvici ATP.



Kyrgios je na turnirju za grand slam v Wimbledonu predal dvoboj tretjega kroga proti Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. Avstralska teniška zveza bo v naslednjih dneh določila novega igralca za nastop na olimpijskem turnirju, ki bo na sporedu med 24. julijem in 1. avgustom.



V ženski konkurenci bo avstralske barve zastopala trenutno prva dama na lestvici WTA in sobotna finalistka turnirja na »sveti teniški travi« v Londonu Ashleigh Barty.

