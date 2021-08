Konec za Tamaro Zidanšek v prvem krogu Cincinnatija

Od najvišje postavljene Slovenke Tamare Zidanšek, za katero je bil to prvi dvoboj po turnirski zmagi v Lozani sredi julija, je bila s 7:5 in 6:1 po uri in 17 minutah boljša Latvijka Jelena Ostapenko.



Ostapenkova, ki je na lestvici WTA 32., kar je sedem mest višje od Zidanškove, je na začetku dvoboja hitro povedla s 4:0 v igrah. V peti igri je Slovenka izkoristila tretjo priložnost za odvzem servisa nasprotnici, zaigrala bolje in od naslednjih petih iger dobila štiri, na koncu pa je po 43 minutah vseeno izgubila niz s 5:7.



Zmagovalka odprtega prvenstva Francije 2017 je odlično začela tudi drugi niz in povedla s 3:0. Na koncu je drugi niz proti polfinalistki letošnjega Rolanda Garrosa dobila s 6:1, potem ko je v sedmi igri drugega niza Zidanškovi najprej ubranila dve priložnosti za odvzem servisa, sama pa je potem izkoristila prvo zaključno žogico za zmago.

