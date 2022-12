Kyrgios bo igral, ker želi dekle videti Pariz

Razvpiti avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios (27) se je šest let izogibal OP Francije, toda prihodnje poletje bo nastopil, ker želi njegovo dekle videti Pariz.

Kyrgios je 21-letni vplivnici Costeen Hatzi, ki ima prek 150.000 sledilcev na instagramu, obljubil, da jo bo peljal na Eifflov stolp. »Moja punca želi spoznati Pariz, zato bom igral na Roland-Garrosu 2023. Dobro bo zaslužiti še nekaj denarja, čeprav bi raje ostal doma,« pravi Nick, ki ne skriva odklonilnega odnosa do turnirjev na pesku.

Številka 22 na lestvici ATP, ki je v finalu Wimbledona izgubil proti Novaku Đokoviću in moral na OP ZDA plačati 15.000 evrov kazni, ker je zlomil tri loparje, ne bo povsem brez rezultatskih pričakovanj v mestu luči in ljubezni.

»Vem, da lahko na pesku naredim dober rezultat. Premagal sem Rogerja (Federerja) in Stana (Wawrinko), bil sem v finalu Estorila. Toda večkrat sem povedal in bom še enkrat: na koledarju je preveč peščenih turnirjev. V top 100 je nekaj igralcev, ki jih sploh ne poznam in jih ne bi pozdravil, če bi jih srečal na ulici. Tam so samo zaradi turnirjev na pesku. To je noro.«