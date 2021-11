Kyrgios najprej podprl Đokovića, a si nato premislil

V svojem podkastu je Nick Kyrgios najprej branil pravico Novaka Đokovića do nastopa na turnirju v Melbournu, ne glede na to, ali je cepljen, a je kasneje umaknil podporo prvemu igralcu sveta in devetkratnemu zmagovalcu odprtega prvenstva Avstralije. Gre za vprašanje, ki zaposluje teniški svet, ali bo prvi teniški lopar Đoković, zagovornik svobodne izbire pri cepljenju proti novemu koronavirusu, lahko zaigral na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se bo v Melbournu začelo 17. januarja.

Šestindvajsetletni Kyrgios je v torek zjutraj poskrbel za udarne naslove avstralskih medijev, potem ko je v svojem podkastu No Boundaries pozval k odpovedi domačega turnirja za veliki slam leta 2022, da bi, kot je prepričan Kyrgios, omejili tveganje za nov izbruh okužb z novim koronavirusom v Melbournu.

»Mislim, da Australian Opna ne bi smeli izpeljati, samo za ljudi v Melbournu, poslati morate sporočilo,« je dejal Kyrgios. »Kako dolgo je Melbourne preživel v zaprtju? Dvesto petindvajset dni ali kaj?« Toda v torek popoldne je Kyrgios popravil svoje pripombe, ki jih je izrekel prek video objave na svojem Instagram računu.

Stavek, iztrgan iz konteksta

»Če bi rekel, da bi želel, da bi odpovedali OP Avstralije ... Mislim, da je bil to stavek, ki je bil iztrgan iz konteksta,« se je ogradil od svojih prvotnih izjav. »To bolj velja za ljudi v Melbournu, ki so šli skozi pekel in nazaj. Mislim, da je minilo skoraj 300 dni zaprtja in tvoja svoboda ti je bila, veš, odvzeta. Mislim, da ni moralno prav, da bi v našo državo prišli igralci iz tujine, ki niso cepljeni,« je popravljeno verzijo Kyrgiosovih izjav na podlagi poročil avstralskih medijev povzel britanski The Guardian.

Turnir v Melbournu naj bi potekal po načrtih, vendar še vedno obstaja negotovost, ali bodo igralcem, ki niso bili cepljeni, oziroma tistim, ki ne želijo razkriti svojega cepilnega statusa, dovolili tekmovati. Ta pogoj, če bo dokončno obveljal, za zdaj ne izpolnjuje devetkratni zmagovalec tega turnirja Đoković, ki ne želi povedati, ali je bil cepljen proti novemu koronavirusu. V skladu s pogojem, ki ga zagovarjajo oblasti v zvezni državi Viktorija, Đoković, ki je dobil zadnje tri izvedbe tega turnirja v letih 2019, 2020 in 2021, ne bo mogel igrati na igriščih Melbourne Parka.

Najprej je sicer kazalo, da je Đoković, ki trenutno igra na zaključnem turnirju ATP-sezone v Torinu, dobil nepričakovanega zaveznika. Sprva je tako Kyrgios zatrdil, da bi bilo »moralno sporno« prisiliti športnike, da se cepijo. Avstralec je branil Đokovićevo pravico do nastopa na turnirju, ne glede na to, ali je cepljen. Povlekel je vzporednico z ameriškim košarkarjem Kyriejem Irvingom, ki je zamudil začetek sezone lige NBA, ker je zavrnil cepljenje.

»Kyrie, Novak, ... Ti fantje so toliko dali, toliko žrtvovali. So svetovni športniki, ki jih gleda na milijone ljudi,« je v svojem podkastu dejal Kyrgios, ki je na lestvici ATP padel na 90. mesto. »Mislim, da ni pošteno nekoga siliti in reči, ne moreš priti igrat sem, ker nisi cepljen," je dodal. "Obstajajo tudi druge rešitve, kot je testiranje vsak dan,« je bilo prvotno Kyrgiosovo stališče.