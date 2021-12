Leto Novaka Đokovića, a tudi Daniila Medvedjeva

V nadaljevanju preberite:

Leto 2021 je v svetu vrhunskega moškega tenisa ponudilo marsikatero zanimivost. veliko si je obetal tudi naš vodilni as Aljaž Bedene, spodbudno začel, a so mu zdravstvene uničile načrte. Posebna zgodba pripada Novaku Đokoviću in ruskim igralcem, Roger Federer pa se očitno še ne bo umaknil od pisane teniške druščine ...