Letošnji Wimbledon danes v roke Kazahstanke ali Tunizijke

Tunizijka Ons Jabeur in Kazahstanka Jelena Ribakina se bosta danes ob 15. uri srečali v finalu teniškega turnirja v Wimbledonu. Za obe bo to najpomembnejši nastop v karieri in priložnost za prvi grand slam.

Na papirju je favoritinja 27-letna Tunizijka, ki je kot druga igralka sveta letos v odlični formi. Je v nizu enajstih zmag na travnati podlagi - pred Wimbledonom je osvojila turnir v Berlinu - s šestintridesetimi zmagami v sezoni ob devetih porazih pa je druga najuspešnejša igralka 2022 za vodilno tenisačico sveta Igo Swiatek. V polfinalu je v treh nizih premagala Nemko Tatjano Mario.

Zmagovalki 2,3 milijona evrov nagrade

Štiri leta mlajša Kazahstanka, sicer rojena v Rusiji, je v polfinalu gladko odpravila zmagovalko Wimbledona 2019 Simono Halep iz Romunije, kot je povedala po dvoboju, pa je svoj cilj v Wimbledonu že izpolnila, zato namerava v finalu uživati in se zabavati.

Tunizijka Ons Jabeur pred finalom. FOTO: Joe Toth/AFP

Jelena Ribakina, ki na lestvici WTA zaseda 23. mesto, letos ni izstopala s svojimi dosežki. Le na dveh od petnajstih turnirjev, ki se jih je udeležila, je nanizala več kot dve zmagi. Najboljši rezultat je dosegla takoj na začetku leta v Adelaide, kjer je izgubila v polfinalu.

Igralki sta se na turnirjih WTA srečali trikrat. Tunizijka je lani dobila zadnja dva dvoboja. Zmagovalka finala bo domov odšla bogatejša za točno dva milijona funtov oziroma 2,3 milijona evrov, poraženka se bo tolažila z dobrim milijonom evrov.