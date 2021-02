Med prisilnim počitkom bo prehitel Federerja

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je včeraj še devetič osvojil lovoriko na odprtem prvenstvu Avstralije, je po zadnjih preiskavah sporočil, da se je natrganina trebušne mišice povečala. Zato si bo »kralj« Melbourna vzel nekaj premora, preden bo znova stopil na igrišče.



Đoković si je nekoliko natrgal trebušno mišico med dvobojem tretjega kroga z Američanom Taylorjem Fritzem, natrganina pa se je – kakor je izvedel na zadnjem zdravniškem pregledu – po naslednjih partijah še povečala. »Rana je večja, kot je pokazal prvi pregled z magnetno resonanco,« je razkril 33-letni Beograjčan in v nadaljevanju vendarle nekoliko pomiril navijače. »Kakor pravijo zdravniki, vse skupaj le ni tako hudo. Moral pa bom nekaj časa počivati, da bom lahko čim prej okreval.«



Srbski as je bil sicer proti Fritzu že na robu prepada, vendar pa se je rešil v petem nizu. Po takratnem dvoboju je izjavil, da ne ve, ali bo lahko zaradi poškodbe igral v nadaljevanju turnirja. Pozneje je imel nekaj težav tudi proti Kanadčanu Milošu Raoniću, nakar je na poti do skupno 18. lovorike za grand slam premagal še Nemca Alexandra Zvereva, Rusa Aslana Karaceva in v velikem finalu še enega Rusa Danila Medvedjeva.



Z zmagoslavjem v Melbournu in izpadom Španca Rafaela Nadala v četrtfinalu si je Đoković priigral tudi nov rekord po številu tednov na vrhu svetovne lestvice ATP. Švicarskega šampiona Rogerja Federerja, ki je vodil 310 tednov, bo za en teden prehitel 8. marca.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: