Medvedjev nad organizatorje: Amazonu ste dali prednost pred ljudmi

Drugi nosilec Danil Medvedjev se je od Roland-Garrosa poslovil s četrtfinalnim porazom proti Grku Stefanosu Cicipasu, ki je bil boljši s 3:0 v nizih. Na papirju naj bi bil to obračun dneva v Parizu, vendar so bile tribune okoli osrednjega igrišča Philippa Chatrierja prazne zaradi trenutnih ukrepov v Franciji, kjer velja policijska ura.



»Če sem razočaran, da ni bilo navijačev? Da, stoodstotno,« ni ovinkaril 25-letni Medvedjev. »Najin dvoboj je bil gotovo dvoboj dneva, tako da je Roland-Garros raje izbral Amazon kot ljudi. Tako preprosto je to.«



Privrženci tenisa so si lahko dvoboj, v katerem si je Cicipas priigral napredovanje, kjer ga čaka obračun z Nemcem Alexandrom Zverevom, ogledali le prek platforme Amazon Prime. Direktor turnirja Guy Forget je že prejšnji teden zatrdil, da bo v »duhu poštenosti« vsak od papirnatih favoritov vsaj enkrat igral v večernem terminu brez gledalcev na tribunah.

Denar je kralj

Medvedjev, ki je en takšen dvoboj na letošnjem turnirju že odigral, je omenil tudi Netflixov dokumentarni film o formuli ena Drive to Survive, ki si ga je ogledal pred torkovim dvobojem.



»Pravzaprav je hecno, ker sem ravno včeraj začel tretjo sezono in si ogledal prvo ali drugo epizodo z naslovom Denar je kralj. Ko se je začela pandemija, so bili v Avstraliji in se pripravljali na dirko, ko so vprašali Lewisa Hamiltona, kaj si misli o dirkanju v razmerah, v katerih se je v tistem trenutku znašel svet. Rekel je: 'Ne vem, kaj počnemo tu.' Zato so ga vprašali: 'Zakaj mislite, da so vas primorali v to, da dirkate?' On je rekel: 'Denar je kralj.' Enako je bilo v tem primeru.«



Medvedjev je še dodal: »Dobro je, ko imaš pokrovitelje in vse ostalo, ker tako teniški igralci lahko služimo denar. Toda letos, ko nas lahko v Roland-Garrosu spremlja več gledalcev, imamo Amazon, še vedno pa je denarni sklad nižji za 15 odstotkov. In sprašujem se, kje je Amazonov denar?«

