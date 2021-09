Medvedjev prvi polfinalist OP ZDA

117. igralec na svetu Botic van de Zandschulp, ki se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije, je Danilu Medvedjevu uspel odvzeti niz, a mu je za kaj več zmanjkalo moči in znanja. Končni rezultat je bil 6:3, 6:0, 4:6 in 7:5.



Medvedjev, ki je letos v Avstraliji igral v finalu, to pa je njegova četrta in tretja zaporedna uvrstitev v polfinale grand slamov, se bo za mesto v finalu srečal z zmagovalcem drugega torkovega četrtfinala med 18-letnim Špancem Carlosom Alcarazom in dvanajstim nosilcem iz Kanade Felixom Auger-Aliassimom.



Medvedjev je 2019 v New Yorku igral v finalu in po petih nizih izgubil proti Rafaelu Nadalu, lani pa je moral v polfinalu z 0:3 priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Dominicu Thiemu. Proti Nizozemcu je prvič na letošnjem US Opnu izgubil niz.



V torek sta poleg drugega četrtfinala v moški konkurenci na sporedu še dva obračuna za polfinale pri dekletih. Najprej se bosta srečali Elina Svitolina iz Ukrajine in kanadska kvalifikantka Leylah Fernandez, nato pa bo sledil še obračun med drugo nosilko iz Belorusije Arina Sabalenko ter Čehinjo Barboro Krejčikovo.



Druga dva četrtfinala pri moških sta Novak Đoković – Matteo Berrettini in Alexander Zverev – Lloyd Harris, pri ženskah pa Emma Raducanu – Belinda Bencic in Karolina Pliškova – Maria Sakari.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: