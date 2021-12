Melbourne brez velike trojke velika katastrofa

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je Rafaela Nadala in Novaka Đokovića pozval, naj igrata na odprtem prvenstvu Avstralije. Kot je povedal, bi bila katastrofa, če bi sodelovanje na prvem turnirju za veliki slam v sezoni v Melbournu odpovedala velika trojica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švicarski as Roger Federer se je že umaknil, saj okreva po poškodbi kolena, Nadalovi načrti pa niso jasni po okužbi s covidom-19.

Đoković je na seznamu za prvi turnir za grand slam v letu 2022, ki se bo začel čez manj kot tri tedne, vendar še vedno ne želi razkriti, ali je bil cepljen proti novemu koronavirusu, zaradi česar obstajajo dvomi, ali se bo sploh pojavil v Avstraliji.

Vsak od članov velike teniške trojice je osvojil po 20 turnirjev za grand slam v posamični konkurenci. Kyrgios je prepričan, da jih tenis še vedno potrebuje.

»Iskreno nisem seznanjen s trenutno Novakovo situacijo, povezano s covidom, oziroma na katerih turnirjih namerava igrati,« je Kyrgios povedal za časnik Melbourne Age.

»Upam, da je imel lep božič in upam, da bo lahko igral v športu čim dlje, ker sem že prej povedal, da mislim, da morajo Federer, Nadal in Đoković igrati. Če te trojice ni, je to katastrofa. To je absolutna katastrofa za navijače in ljudi, ki uživajo v tenisu,« je prepričan Avstralec.

Avstralec Nick Kyrgios se zelo dobro zaveda, kdo so nepogrešljivi teniški mušketirji. FOTO: Edgar Su/Reuters

»Da, očitno je to dobra priložnost za nekatere mlajše fante, da se prebijejo naprej in stopijo iz ozadja, a kot celota jih potrebujemo, da so del športa.«

Poleg tega je Avstrijec Dominic Thiem, ki je v finalu OP Avstralije leta 2020 izgubil proti Đokoviću, pozno v torek dejal, da bo dogodek izpustil zaradi poškodbe zapestja.

Medtem peti igralec sveta Rus Andrej Rubljov in kanadski polfinalist Wimbledona Denis Shapovalov prav tako okrevata po novem koronavirusu, kar postavlja pod vprašaj njun nastop v Avstraliji.

Odprto prvenstvo Avstralije se bo v Melbourne Parku začelo 17. januarja.

Avstralec Kyrgios, ki je zdrsnil na 93. mesto na svetovni jakostni lestvici ATP, ni igral od Laverjevega pokala konec septembra zaradi poškodbe kolena. Dejal je, da se veseli ponovnega nastopa pred domačimi navijači.