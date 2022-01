Moya: Nadal je v dvoboju s Shapovalovom izgubil štiri kilograme

Po dramatičnem četrtfinalnem spopadu s Kanadčanom Denisom Shapovalovom se je trener španskega zveznika Rafaela Nadala in dolgoletni ljubljenec umaškega občinstva Carlos Moya ozrl na brutalne vremenske razmere, ki so med dvobojem vladale v Melbournu.

»Toliko dvojnih napak v karieri še ni naredil, dvoboj je dobil po zaslugi začetnega udarca,« je za radio Cadena Cope povedal Moya, ki je leta 1997 ostal na pragu velikega uspeha v Melbournu, kjer ga je ustavil legendarni Američan Pete Sampras.

»Po dvoboju je izgubil štiri kilograme, izguba vode je bila izjemna. V takšnih razmerah pogosto trpi. Vse je storil prav, zato si nismo mislili, da bo po uri in pol igre v takšnih težavah. Na koncu sta odločila tudi slaba igra Shapovalova in psihična trdnost Rafe,« je varovanca pohvalil Moya, ki ga pred petkovim dvobojem z Italijanom Matteom Berrettinijem ne skrbi, da si njegov balearski rojak ne bi pravočasno opomogel. Priznal je, da je z uvrstitvijo v polfinale Nadal že presegel najbolj optimistična pričakovanja, medtem ko še vedno ostaja v igri za rekordni 21. naslov na turnirjih za veliki slam.

»Ključno bo, da bo imel dan več za počitek, ki nam bo prišel zelo prav. Zadnjih ur nisem preživel z njim, a predstavljam si, da je že imel boljše dni,« je dodal Moya. »Niti po najbolj optimističnem scenariju si nismo predstavljali, da bo igral v polfinalu. A vedno se vrne in je pripravljen na bitko. Vedno moraš staviti na karto z imenom Rafa. Razpored je sicer zverinski, tisti, ki so igrali v finalu Davisovega pokala, so sezono končali 8. ali 9. decembra, tu pa so od 1. ali 2. januarja. To se mora izboljšati. Enaindvajseti naslov? Jasno je, da so to sanje, a o tem ne govorimo. O enaindvajsetici sploh ne govorimo, vemo, da je tu nekje, da je prisoten ta pritisk, a s tem se spopadamo tako, da temu ne pripisujemo velike pomembnosti. Od nedelje naprej bomo govorili o tem, če je naslov možno osvojiti.«