Na sveti teniški travi letos rekordna denarna pogača

Ta bo znašal 40,35 milijona funtov (47,387 milijona evrov), kar je 11,1 odstotka več kot lani in 5,4 odstotka več kot leta 2019, ko turnirju oziroma njegovem obisku še ni nagajala epidemija novega koronavirusa, poroča AFP.

Zmagovalca v posamični konkurenci bosta domov odnesla po dva milijona funtov oziroma 2,3 milijona evrov, finalista pa pol manj. Že poraženec v prvem kolu bo prejel 50.000 funtov (58.720 evrov).

Prireditelji so s tem ovrgli špekulacije, da bodo po prepovedi nastopa ruskim in beloruskim igralcem in dejstvu, da turnir ne bo veljal za točke ATP in WTA lestvice, nagradni sklad zmanjšali.

Letošnji Wimbledon se bo začel 27. junija, Srb Novak Đoković bo branil svoj naslov moških posamezno, pri ženskah pa branilke naslova ne bo, Avstralka Ashleigh Barty je namreč končala kariero.