Na zaključnem turnirju še Auger-Aliassime in Rubljov

Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Rus Andrej Rubljov sta še zadnja udeleženca zaključnega teniškega turnirja serije ATP, ki se bo v Torinu začel 13. novembra. Že pred zadnjim mastersom sezone v Parizu je bilo znanih šest udeležencev tekmovanja najboljših z lestvice ATP. Auger-Aliassime in Rubljov sta imela že pred turnirjem v francoski prestolnici veliko prednost pred najbližjima zasledovalcema, Američanom Taylorjem Fritzom in Poljakom Hubertom Hurkaczom. Oba bi morala za nastop v Torinu dobiti zadnji masters sezone, a sta v sredo izpadla v drugem krogu.

V Parizu so se v četrtfinale že uvrstili Španec Carlos Alcaraz, Italijan Lorenzo Musetti in Američan Frances Tiafoe. Danes bo na sporedu še pet preostalih obračunov osmine finala. Alcaraz bi si lahko po sredinem porazu rojaka Rafaela Nadala s turnirsko zmago na zadnjem mastersu že zagotovil naziv številke ena ob koncu sezone 2022.

Na zaključni turnir osmerice so se sicer že pred turnirjem v francoski prestolnici uvrstili Španca Alcaraz in Nadal, Grk Stefanos Tsitsipas, Norvežan Casper Ruud, Rus Danil Medvedjev ter zmagovalec letošnjega Wimbledona, Srb Novak Đoković. Petintridesetletni Beograjčan je na lestvici izidov v letu 2022 šele deseti, a izjema v pravilih ATP omogoča zmagovalcu katerega od turnirjev za grand slam neposredni nastop na zaključnem turnirju, v kolikor sezono konča med najboljšimi 20.