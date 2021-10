Nadal po nedavni operaciji opravil prve treninge

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je opravil prve treninge po nedavni operaciji stopala. Na spletni izdaji madridskega časnika Marca so objavili kratek videoposnetek, na katerem je videti, kako 35-letni Majorčan ob navzočnosti trenerja Carlosa Moye udarja z loparjem na svoji akademiji na Palmi de Mallorci.

Pričakuje se, da se bo trenutno šestouvrščeni igralec na lestvici Moškega teniškega združenja (ATP) v karavano spet vrnil prihodnje leto. Zmagovalec dvajsetih turnirjev za veliki slam se je po izpadu v polfinalu odprtega prvenstva Francije v Roland-Garrosu, kjer ga je izločil veliki srbski tekmec Novak Đoković, udeležil le še tekmovanja v Washingtonu.

Zatem 35-letni španski as ni več tekmoval. Zaradi bolečin je moral izpustiti tako turnirja za grand slam v Wimbledonu in New Yorku kot tudi olimpijske igre v Tokiu.