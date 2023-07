Naj kar igra tenis in golf, da le ne bi drvel z avtom

V nadaljevanju preberite:

Wmbledon je letos dobil novega junaka, to je španski čudežni deček Carlos Alcaraz. Kaj nam je govoril pred enim letom na turnirju v Umagu, ko je bil 5. igralec svetovne teniške lestvice? Kdo so njegovi pokrovitelji in kaj mu zdaj ponuja BMW? Kako je z domačim stanovanjem v Murcii in kako starši gledajo na njegove konjičke?