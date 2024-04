Najboljše teniške igralke na svetu v Savdsko Arabijo

Savdska Arabija bo gostiteljica zaključnega teniškega turnirja pod okriljem ženskega združenja WTA. Zaključni turnir najboljših bo v Riadu, nagradni sklad je 15,25 milijona ameriških dolarjev (14 milijonov evrov). Kot so pri združenju WTA objavili na omrežju X, je Riad v Savdski Arabiji pridobil pravice za izvedbo naslednjih treh zaključnih turnirjev, letošnjega in še dveh v letih 2025 in 2026. Gre za pričakovan dogovor, ki je bil sklenjen le nekaj tednov po tem, ko je savdski državni premoženjski sklad Public Investment Fund (PIF) napovedal strateško partnerstvo z Združenjem profesionalnih igralcev tenisa ATP, ki vodi moški tenis.

Zaključni turnir sezone bo od 2. do 9. novembra

Zaključni turnir sezone za osem najboljših posameznic in osem najboljših ženskih dvojic, poznan tudi kot masters, bo potekal od 2. do 9. novembra. Rijad je prevladal nad več drugimi kandidati, in sicer tudi z zelo bogatim nagradnim skladom v višini 15,25 milijona ameriških dolarjev (14 milijonov evrov).

Po poročanju britanskega časopisa Telegraph so organizatorji iz Savdske Arabije za turnirja ATP in WTA masters 1000 ponudili dve milijardi ameriških dolarjev oziroma 1,8 milijarde evrov. »Ženski turnir takšne velikosti in pomena je odličen trenutek za tenis v Savdski Arabiji. WTA Finals ima moč, da navdihne daleč onkraj športa, še posebej naša mlada dekleta in ženske,« je dejal savdski minister za šport, princ Abdulaziz bin Turki Al-Faisal Al-Saud.

Beloruska zvezdnica Arina Sabalenka tudi letos igra v dobri formi. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Združenje WTA je za partnerja izbralo Savdsko Arabijo kljub številnim pomislekom in kritikam, ki sta jih na ta račun izrekli tudi nekdaj sloviti igralki Chris Evert in Martina Navratilova. Ti sta v mnenjskem prispevku za Washington Post ostro obsodili možnost izvedbe finala WTA v Savdski Arabiji. Savdsko Arabijo namreč močno kritizirajo tudi organizacije za človekove pravice, med drugim zaradi ravnanja z ženskami.

V Savdski Arabiji tudi svetovno prvenstvo v nogometu

Selitev zaključnega turnirja sezone WTA v Savdsko Arabijo je zadnja velika športna pridobitev za največjo izvoznico nafte na svetu. Ta je že zdaj prizorišče dirk formule 1, turnirjev v golfu, dvobojev v boksu, tekmovanj v konjeništvu, prav tako pa v klubih v savdski nogometni ligi igrajo nekatere največje nogometne zvezde, med njimi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Savdska Arabija naj bi gostila tudi nogometno svetovno prvenstvo leta 2034. Bila je edina država, ki je oddala ponudbo pravočasno do roka 31. oktobra 2023.