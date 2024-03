Kek opozoril Slovence: Če ne boste pravi, vam grozi porcija

V nadaljevanju preberite:

Drevi (20.45) se obeta v Ljubljani pravi nogometni praznik, Slovenija se bo prvič v svoji zgodovini pomerila z reprezentanco Portugalske. Privrženci najbolj razširjene športne panoge bodo ujeli »zadnji vlak« in lahko v živo videli na delu Cristiana Ronalda, eno največjih imen v 150-letni zgodovini nogometne igre. Slovenski selektor Matjaž Kek pa bo iskal pravi odziv fantov na medlo podobo z Malto, evropsko prvenstvo v Nemčiji je namreč bližje, kot se morda zdi.

Največji slovenski štadion bo prizorišče – za gostitelje – zgodovinske tekme Slovenije in Portugalske. Alpska reprezentanca se je že merila z Italijo, Anglijo, Francijo, Španijo in Nemčijo, tudi z Argentino in Urugvajem, s Portugalsko (in njeno nekdanjo kolonijo Brazilijo) še ne. Gotovo bo zanimivo spremljati dobrih 90 minut igre, med katero bo vsaj del gledalcev zanesljivo pogledoval zgolj proti 39-letniku z Madeire, ki ni zaman zrušil številnih rekordov in ne premore zaman dobrih 900 milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.