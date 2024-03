Rekorder, milijarder, nogometni virtuoz prispel v Slovenijo

V Ljubljani so v minulih desetletjih že gostovala nogometna imena, ki so nogometne navdušence dvignila na noge, prihod Cristiana Ronalda pa je kljub vsemu nekaj posebnega. Njegovo ime poznajo tudi v dnevnih sobah, kjer nogomet redko pride na televizijske zaslone. Portugalski zvezdnik par excellence presega okvire športa, je ime največjega svetovnega formata. In še vedno predvsem nogometaš, čeprav je v arabskem svetu nekoliko odmaknjen od soja žarometov.

Nogometna pot Cristiana Ronalda, ki je 5. februarja praznoval 39. rojstni dan, se je začela na domači Madeiri, že v mlajših kategorijah je pritegnil pozornost Sportinga in prvič resno opozoril nase na profesionalni ravni. V Manchester United je prišel kot golobrad mladenič, leta 2003 je nasledil Davida Beckhama, skupaj s sirom Alexom Fergusonom sta se podpisala pod naslednje slavno obdobje rdečih vragov. Do leta 2009 je Cristiano v vitrine Old Trafforda dodal tri angleške naslove, zmago v ligi prvakov in svojo prvo zlato žogo za najboljšega nogometaša sveta.

Cristiano Ronaldo je v karieri petkrat osvojil ligo prvakov. Največji pečat je pustil pri Manchester Unitedu in madridskem Realu. Dosegel je rekordnih 879 zadetkov na uradnih tekmah, za Portugalsko 128.

Ronaldo prihaja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nato je sledil Beckhamu in oblekel dres največjega kluba na svetu, madridskega Reala. Pri belem baletu je bil na vrhuncu svojih moči, do leta 2018 sta bila Ronaldo in Real neustavljiva. Še štirje naslovi lige prvakov, štiri zlate žoge in rivalstvo z Lionelom Messijem so poganjali kolesje svetovnega nogometa. Revija Time ga je leta 2014 uvrstila na seznam 100 najvplivnejših oseb, ne športnikov, na svetu, po podatkih Forbesa je bil (v letih 2016, 2017 in 2023) najbolje plačani športnik na svetu, po izboru ESPN pa najslavnejši športnik v obdobju 2016–2019.

Cristiano Ronaldo je v dolgoletni zvezi z argentinsko vplivnico Georgino Rodriguez. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP

Kako je Ronaldu uspel preboj na vrh nogometne piramide? S pedantnostjo, neverjetno predanostjo nogometu in delovno etiko, ki ji ni para, je veščine nogometa izpilil do potankosti. Z neubranljivimi prostimi streli, telesno premočjo, šprinti in nebeškimi skoki je postal stroj za zadetke. Zgolj v ligi prvakov jih je dosegel 140, v madridskem obdobju kar 311, za portugalsko reprezentanco že 128, skupno pa rekordnih in neponovljivih 879 uradnih golov.

Nestrpno pričakovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Magnet za sponzorje in supermodele

Tržno je CR 7 pravi magnet, na družbenih omrežjih ima več kot 900 milijonov sledilcev. Ronaldo je hotelir, smuka se v modnem svetu, je lastnik fitnesov in restavracij in še vedno tudi nogometaš. Postal je prvi nogometaš, ki je zaslužil milijardo evrov. V tekmovalnem smislu ga naprej žene portugalska reprezentanca, z njo je leta 2016 postal evropski prvak, letos namerava v Nemčiji dosežek ponoviti.

Z avtobusom v Ljubljano. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ko bo prišel čas, da kopačke obesi na klin (»Pred seboj imam še dve, največ tri sezone.«), se bo posvetil družini. Skozi leta je bil Cristiano v romantičnih zvezah z nekaj slovitimi supermodeli, med njimi prednjači Rusinja Irina Shayk, ustalil pa se je z argentinsko vplivnico Georgino Rodriguez, par sta od leta 2017. Ronaldo ima pet otrok, Cristiana mlajšega (13 let), dvojčka Evo Mario in Matea (6), Alano Martino (6) in Bello (1). Najmlajša dva ima z Georgino, dvojčka je dobil s pomočjo nadomestne matere, mama Cristiana mlajšega pa ostaja dobro varovana skrivnost. To je torej superzvezdnik, ki bo preizkusil novo stožiško zelenico v današnjem večeru. Prihaja eden najboljših, ki so kadarkoli krasili najbolj priljubljeno igro na svetu.