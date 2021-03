Najstnica Fernandezova v Monterreyju do premierne lovorike

Finale WTA Monterrey (197.610 evrov)

V Monterreyju se je zaključil ženski turnir serije WTA, na katerem se je do svoje prve lovorike v karieri prebila Kanadčanka18-letna Kanadčanka je v finalu po 89 minutah premagala Švicarkos 6:1 in 6:4 ter s tem zaokrožila odličen turnir, na katerem ni izgubila niti niza.Leylah Fernandez je bila v finalu za razred boljša od tekmice. V uvodnem nizu je povedla s 5:0 in v sedmi igri izkoristila prvo zaključno žogico, v drugem nizu pa je pri zaostanku s 3:4 dobila naslednje tri igre in zasluženo zmagala.»Šele ko so začeli postavljati zmagovalni oder in prinesli pokal, sem dojela, da sem zmagala. Globoko sem vdihnila in stopila pred mikrofon. Škoda, da temu trenutku niso mogli prisostvovati moji starši,« je po prejetju lovorike povedala Fernandezova, ki je bila najmlajša udeleženka glavnega dela turnirja.Leylah Fernandez (Kan) - Viktorija Golubić (Švi) 6:1, 6:4.