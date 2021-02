Navihani Tiafoe je nepričakovano dolgo zadržal Đokovića na igrišču

Srečen, ker je zmagal

26 asov je dosegel Đoković med dvobojem s Tiafoejem in ocenil, da gre za njegov osebni rekord.

Stan Wawrinka je za letos pomahal s slovo Melbournu. FOTO: William West/AFP

Kot na domačem kavču

Začetek drugega kroga na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu je že prinesel težave glavnim favoritom turnirja. Druga nosilka v ženski konkurenci, Romunka, se je komajda rešila, saj je v tretjem nizu zaostajala za Avstralko Ajlo Tomljanović z 2:5, a s petimi zaporednimi osvojenimi igrami je vendarle zmagala s 6:4, 4:6 in 7:5. Precej več časa, kot si je obetal, je na igrišču preživel tudi prvi igralec sveta. Srb je šele po treh urah in 34 minutah ugnal Američana, ki na lestvici ATP zaseda 64. mesto.»Dvoboj je bil zelo težak, razmere za igro pa so bile zelo zahtevne. Sonce je močno pripekalo, najine izmenjave žogic pa so bile zelo dolge. Francesa moram pohvaliti za odlično partijo,« je po zmagi s 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2) in 6:3 poudaril Đoković v diplomatskem slogu.Med igro mu je namreč Američan pogosto paral živce, ko ga je poskušal spraviti iz ritma z nenehnim zavlačevanjem med točkami. Po tretjem opominu ga je sodnik kaznoval z odvzemom prvega servisa, kar Tiafoeja ni ustavilo. V nadaljevanju je večkrat preklinjal na ves glas, enkrat pa se je pred začetnim udarcem kar sam odpravil po žogico na polovico igrišča Novaka Đokovića, ki je tekmečevo predstavo pospremil s širokim nasmeškom.»Njegov odpor je naredil velik vtis name. Odlično je serviral in se boril na vso moč, ob tem je tudi zelo hiter, zato me je gnal do skrajnih meja. Danes preprosto nisem občutil žogice tako dobro kot običajno, zato sem postal nekoliko pasiven. Toda to je tudi Francesova zasluga, saj je naredil vse, da bi me spravil v neprijeten položaj. Na koncu moram biti srečen, ker sem odkorakal v slačilnico kot zmagovalec,« je ocenil Srb, ki je v uvodnem krogu odpravil Francozaže v poldrugi uri. Ali mu je za dve uri daljši dvoboj na tako zgodnji stopnji turnirja prekrižal račune?»Če bi lahko izbiral, bi raje videl, da bi me takšne partije presenetile v prvem tednu tekmovanja. Pozneje so namreč na vrsti vse težji tekmeci. Nisem se prvič znašel v takšnem položaju, zato se znam odzvati. Tokrat sem dosegel kar 26 asov, kar je verjetno moj osebni rekord. Na OP Avstralije nastopam že 15 let in tukaj se počutim kot na domačem kavču, toda igralna podlaga še nikoli ni bila tako hitra kot letos. In to kaže izkoristiti,« je pojasnil Đoković, ki je z osmimi zmagoslavji na turnirju v Melbournu rekorder v moški konkurenci;in šampion 60. let prejšnjega stoletjaimata po šest naslovov.Novak Đoković se bo v tretjem krogu pomeril še z enim Američanom, 27. nosilcem, ob pričakovani zmagi pa bi ga pričakal zmagovalec dvoboja medin. Madžar je s 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9) izločil 17. nosilca, zmagovalca treh turnirjev za grand slam in junaka Melbourna leta 2014. Po osvojitvi US Opna 2016 se je Švicar, ki bo 28. marca dopolnil 36 let, v naslednji sezoni uvrstil v polfinale Melbourna, od tedaj pa se je le še trikrat prebil v četrtfinale preizkušenj velike četverice.