Necepljeni Đoković bo izpustil ZDA

Potem ko so srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića prireditelji teniškega mastersa v Indian Wellsu uvrstili v žreb, je zdaj igralec sporočil, da ne bo nastopil ne na tem turnirju ne v Miamiju. Vzrok je njegov status necepljenega, zaradi česar ne more potovati v ZDA.

Ko so prireditelji Đokovića uvrstili v žreb, še ni bilo jasno, ali bo Srb na turnirju lahko nastopil ali ne.

Po predpisih ameriške vlade morajo biti vsi potniki, ki niso državljani ZDA in vstopajo v ZDA, polno cepljeni proti covidu-19. Đoković je januarja zaradi necepljenosti že ostal brez nastopa na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

»Vedel sem, da bo malo verjetno, da bi lahko potoval. Potrdili so, da se pravila glede vstopa ne bodo spremenila in to pomeni, da ne bom mogel igrati v ZDA. Srečno vsem, ki boste igrali,« je prek twitterja sporočil Đoković.

Srbski igralec je dodal, da se pravila ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) za vstop v državo ne bodo spremenila, tako da sam ne bi mogel odpotovati na prizorišči tekmovanj.

Đoković je sicer petkratni zmagovalec Indiana Wellsa, kjer so organizatorji sporočili, da bo tudi za vstop gledalcev za turnir v kalifornijski puščavi potrebno dokazilo o popolnem cepljenju proti novemu koronavirusu. Zdaj bo v glavnem žrebu Đokovićevo mesto dobil Bolgar Grigor Dimitrov.